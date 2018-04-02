مدني عسير يحذر من أمطار غزيرة وسيول جارفة

المواطن - أحمد الشهري - تيه

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الاثنين، على مركز تيه، التابع لمحافظة محايل عسير، شملت معظم أرجاء المركز، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وفي سياق متصل، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكمًا لسحب متفرقة على بعض مناطق المملكة؛ ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.

ولفتت المديرية إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات، مشددةً على خطورة السيول المنقولة والمغامرة بالقيادة داخل تلك الأودية أو البقاء داخل الأودية.







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