مركز إدارة الأزمات والكوارث يحذر من مجاري السيول وتجمعات المياه بمكة

المواطن - مكة المكرمة

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمُّع المياه.

وقال المركز في بيان له: نظراً لتعرُّض بعض محافظات منطقة مكة المكرّمة لتقلبات جوية، خاصة محافظات الطائف وتربة والخرمة والمويه ومراكزها ينتج عنها من أمطار رعديّة متفاوتة.

من جهة أخرى ورد عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 13 تنبيهًا متقدمًا وعاديًا عن تأثير ظاهرة جوية، ويجب أخذ الحيطة والحذر حيالها.

ونبهت الأرصاد سكان مناطق جازان وعسير والباحة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك، بعدد 9 تنبيهات سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وأطلقت الأرصاد 4 تنبيهات متقدمة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، نبهت فيه من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت اليوم، من تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من محافظة الطائف، تشمل السيل الكبير وعشيرة، ومحافظات المويه والخرمة وتربة، ومركزي ظلم ورضوان والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن هذه الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وبضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا)، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.







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