مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تغطي 4 محافظات يمنية في يوم واحد

المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3200 كرتون من التمور لـ 19200 مستفيد في مديرية حيس بمحافظة الحديدة ، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 1000 طن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سلالاً غذائية في حارة القعموص وحارة الخطيب وحارة السادة بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، يستفيد منها 1986 فردًا، من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة البالغة 22273 سلة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتعد هذه المساعدات امتدادًا لأكثر من 217 مشروعًا نفذها المركز بمختلف محافظات اليمن دون تمييز.

وفي سياق متصل وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2000 كرتون من التمور لـ 12000 مستفيد من النازحين في 5 أحياء سكنية في مدينة مأرب بمحافظة مأرب ، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 1000 طن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون استثناء.

وعلى الجانب الآخر وزّع المركز أمس، 1000 كرتون من التمور لـ 6000 مستفيد في 11 قرية بريف محافظة حضرموت ، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 1000 طن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها .







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