مصادر “المواطن” تؤكد اكتشاف 619 حالة جرب بمدارس مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن الشؤون الصحية أرسلت، أمس، 14 فريقاً صحياً يتكوّن من 8 فرق نسائية كل فريق مكوَّن من طبيبة وممرضتين و4 فرق رجال، كل فريق يتكون من طبيب وممرضين إلى كل مدرسة من المراكز الصحية وبإشراف ومتابعة إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العامة، وذلك لعمل مسح صحي لجميع طلاب المدارس.

وتبين أن عدد حالات الجرب المكتشفة بالمدارس (382) حالة، تم إعطاؤهم العلاج (عبارة عن أقراص تُعطى جرعة واحدة أو كريم يدهن به كامل الجسم بحسب الحالة والعمر) واستبعاد الطلاب المصابين لحين شفائهم، وعمل التثقيف الصحي اللازم، إضافة إلى فريقين لزيارة مواقع سكن الحالات، والذي قام باكتشاف وصرف العلاج لـ(48) حالة في 11 موقعاً.

وكشفت مصادر “المواطن” عن 619 حالة جرب جديدة في مدارس مكة.

هي كالتالي:

538 حالة من الجنسية البرماوية

18 حالة من الجنسية النيجيرية

11 حالة من الجنسية السعودية

15 حالة من الجنسية الباكستانية

6 حالات من الجنسية اليمنية

9 حالات من الجنسية البنغلاديشية

6 حالات من الجنسية المالي

3 حالات من الجنسية السودانية

8 من الجنسية الأفغانية

2 حالات من الجنسية التشادية

حالتان من الجنسية الفرنسية

حالة واحدة من الجنسية الإثيوبية.

كما ورد للشؤون الصحية بمكة عددٌ من البلاغات لحالات اشتباه جرب من خلال المدارس وإدارة التعليم وعدد من المراكز الصحية.







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