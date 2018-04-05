مصر تشهد أول انتخابات للمجالس المحلية منذ 10 سنوات

المواطن - القاهرة

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، بأن مصر ستجري أول انتخابات للمجالس المحلية منذ 10 سنوات خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

وقال عضو مجلس النواب، والمتحدث باسمه صلاح حسب الله: إن “انتخابات المحليات ستُجرى في النصف الأول من عام 2019، عقب إقرار البرلمان لمشروع قانون الإدارة المحلية”.

وتابع أن “مجلس النواب حريص على إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي”.

وتحتاج الانتخابات المحلية أولًا لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية في البرلمان حتى يتسنى عقدها.

ومصر لم تشهد مجالس محلية منذ يونيو 2011 عندما صدر حكم قضائي بحلها عقب 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.







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