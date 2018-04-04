مع انتشار الجرب في مكة.. مجاري بجوار مدرسة تهدد الطلاب!

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

وثق مواطن مقطع فيديو جريان المجاري بجوار مدرسة الفرزدق الصباحية ومدرسة عمرو بن معد بن يثرِب المسائية، في الوقت الذي يدخل الطلاب فيه المدرسة، وهو ما يسبب خطورة عليهم، وقد يؤدي إلى إصابتهم ببعض الأمراض مثل الجرب وغيره.

وبيّن المقطع وجود فضلات ونفايات على الطريق الذي يفتقد لأبسط مقومات الحياة، فيما تعجب موثق الفيديو من دور أمانة العاصمة المقدسة، وما قد يسبب ذلك خطورة على الطلاب، حيث إن المياه تسير من أعلى الجبل وبغزارة.

ووجه صاحب المقطع رسالة إلى المسؤولين في الأمانة بالتحرك وإنهاء المعاناة التي يعانيها أغلب الطلاب والمعلمين في أحياء مكة، لافتًا إلى أن المقطع في حي الحفائر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحة مكة يوم أمس أكثر من 619 حالة بين الطلاب، وفِي إحصائية جديدة اليوم ظهر عدد 419 حالة جرب جديدة.







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