مقطع فيديو ينقذ حياة أمل رزق

المواطن - القاهرة

نشرت الفنانة أمل رزق مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تستغيث مطالبة بإنقاذها لتدهور حالتها الصحية فجر أمس الاثنين، والذي ساهم في إنقاذ حياتها.

وأضافت الفنانة أمل رزق عبر مقطع الفيديو أن زوجها اصطحبها إلى عدد من المستشفيات ولم تجد أطباء أو رعاية طبية.

وقالت الفنانة أمل رزق فى الفيديو “بدور على سرير في الرعاية ولفيت على المستشفيات وعملت رسم كشف قلب من الساعة 3 الفجر، وجوزى لف بيا ومفيش ليا سرير في الرعاية، أنا بموت ومش لاقيا حد ينقذني”.

Posted by Amal Rizk on Sunday, April 1, 2018

أنقذ حياتها

وجاء فيديو الفنانة أمل رزق الذى تم تداوله على نطاق واسع فى فضاء السوشيال ميديا، واستغاثت فيه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، أسهم فى إنقاذها بالفعل، حيث أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، توجيهاته بالتواصل معها، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة التى تحتاجها؛ حسب صحيفة الوطن المصرية.

وتواصل مع الفنانة أمل رزق مسؤولون بوزارة الصحة وتم نقلها إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج تحت إشراف مجموعة من الأطباء المتخصصين في القلب.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالتها أصبحت مستقرة بشكل كبير، لافتًا إلى أنها كانت تعاني من ضربات قلب سريعة وانخفاض في الضغط.

ماذا لو لم تكن فنانة؟

من جانبه عقب الإعلامي عمرو أديب على استغاثة الفنانة أمل رزق بالمسؤولين، لمساعدتها في إيجاد سرير عناية مركزة في أي مستشفى قائلا: ماذا لو لم تكن فنانة ولديها متابعون على فيسبوك؟

وقال أديب، في حلقة الإثنين من برنامج “كل يوم” على شاشة ON E، إن أمل رزق استخدمت سلاح العصر، واستطاعت وزارة الصحة في النهاية إيجاد مكان لها، لكن ماذا لو لم تكن فنانة، ولديها حساب بالموقع ومتابعون؟”.

وتشارك “أمل رزق”، فى مسلسل “للحب فرصة أخيرة”، وتجسد شخصية “أمينة” دكتورة نفسية “سيكوباتية”، تقوم بتعلم علم النفس للطالبات المغتربات ضمن أحداث المسلسل بطريقة كوميدية، وتظهر أمل بلوك جديد من حيث قصة الشعر، والنظارة الطبية وخلافه.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :