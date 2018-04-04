من هو أفضل لاعب في مباراة الأهلي وتركتور الإيراني؟

المواطن - محمد سمعه

نال اللاعب منصور الحربي لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي وتركتور الإيراني، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الأهلي وتركتور أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية، حيث شهدت المباراة فوز الراقي بثنائية دون رد أحرزها كل من مهند عسيري ومؤمن زكريا.

وأعلن الراقي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن حصول اللاعب منصور الحربي على لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي وتركتور الإيراني.

وكان رصيد الراقي أصبح بعد الفوز في مباراة الأهلي وتركتور 11 نقطة في صدارة مجموعته الآسيوية ليتأهل الأهلي إلى دور الـ16 في البطولة الآسيوية.

ويذكر أن اللاعب المصري مؤمن زكريا سجل ثالث أهدافه الآسيوية مع الراقي في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما سجل هدفه الثاني للراقي في مباراة الأهلي وتركتور.

وكان الراقي فاز في لقاء الأهلي وتركتور في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف سُجل عن طريق اللاعب مهند عسيري في المباراة والتي أقيمت في سلطنة عمان.

وبعد انتهاء مباراة الأهلي وتركتور، سيواجه الراقي في يوم 7 إبريل الجاري نادي الهلال في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يذكر أن الراقي سيواجه في الجولة السادسة من دور المجموعات، فريق الجزيرة الإماراتي يوم 17 إبريل الجاري بعد فوزه اليوم في مباراة الأهلي وتركتور الإيراني.

وبعد فوز الراقي في مباراة الأهلي وتركتور تجمد رصيد النادي الإيراني عند نقطتين في المركز الرابع بالمجموعة الأولى.

سجل الراقي بعد نهاية مباراة الأهلي وتركتور 7 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف فقط، بينما سجل نادي تراكتور هدفًا وحيدًا، وسكن شباكه 7 أهداف ليكون أضعف خط دفاع في مجموعته الآسيوية.







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