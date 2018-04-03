موشن جراف “المواطن” .. نتائج زيارة فيرجن قالاكتيك وميناء موهافي للطيران

المواطن - الرياض

تعكس زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مؤسسة فيرجن قالاكتيك، وميناء موهافي للطيران والفضاء في ولاية كاليفورنيا خلال جولته الحالية في أميركا حرص سموه على نقل كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا بما يتناسب مع احتياجات المملكة.

وخلال الزيارة اطلع ولي العهد على التقدم المحرز في قالاكتيك وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، وشاهد أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن.

كما تعرف سموه على نظام الهايبر لوب للنقل عالي السرعة الذي يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات.

وكشفت فيرجن قالاكتيك لأول مرة عن حجرات وقود الطائرات الجديدة والفريدة، إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التي ستدخل حيّز الخدمة التجارية.

كما تم خلال الزيارة استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وسُبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون في التقنيات الحديثة، من خلال البحث والتصنيع والتدريب للشباب السعودي، وتحويل المملكة من المستهلك إلى المنتج للتكنولوجيا.









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