موعد وملعب مباراة الأهلي ضد تراكتور

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لمباراة الأهلي ضد تراكتور سازي الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وتُقام مباراة الأهلي ضد تراكتور ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية، يوم غد الثلاثاء، عند الساعة 7:20 مساءً بتوقيت المملكة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي صدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آساي برصيد 8 نقاط قبل مباراة الأهلي ضد تراكتور التي ستُقام، يوم غد الثلاثاء، جمعهم من فوزين وتعادلين.

وقبل مباراة الأهلي ضد تراكتور في الجولة الخامسة، فاز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي على الفريق الإيراني في مسقط بهدف نظيف، وتغلب على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 2/1، وتعادل مع الغرافة القطري مرتين بنتيجة 1/1.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي تحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد تراكتور من أجل الانفراد بصدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الإيراني المركز الأخير في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا قبل مباراة الأهلي ضد تراكتور بالجولة الخامسة بنقطتين فقط، من خسارتين والتعادل مع الجزيرة الإماراتي والغرافة القطري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع الغرافة القطري صاحب المرتبة الثالثة.

يُذكر أن الأندية الإيرانية تستضيف الفرق السعودية في العاصمة العمانية مسقط، فيما وقع اختيار النادي الأهلي السعودي على الإمارات لمواجهة فرق إيران هناك.







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