ميدو يوجه نصيحة لثلاثي الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

وجه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد حسام ميدو، إلى الثلاثي المصري المُعار في الدوري السعودي للمحترفين محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويلعب محمود عبد المنعم كهربا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ويتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا في فريق الرائد، فيما يضم نادي التعاون مصطفى فتحي، ويلعب الثلاثي المصري على سبيل الإعارة من نادي الزمالك.

وطالب ميدو النجم شيكابالا بعدم العودة إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وقال: “شيكابالا يُعاني من ضغوطات كثيرة حال لعبه للزمالك، وأفضل أن يكون في نادٍ لا يلعب فيه تحت أي ضغوطات”.

وتابع مدرب وادي دجلة الأسبق تصريحاته الإذاعية قائلًا: “بالنسبة لمصطفى فتحي وكهربا أتمنى عودتهما للزمالك”.

ويُقدم شيكابالا مستوى جيد مع الرائد في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم وانضم إلى المنتخب المصري، فيما أبعدت الإصابة مصطفى فتحي عن معظم مباريات التعاون، ولم يظهر كهربا بالمستوى المتوقع والذي نال عليه الإشادة الموسم الماضي.







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