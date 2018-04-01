نجاح رابع عملية روس في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

نجح مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من أجراء رابع عملية قلب مفتوح بطريقة “روس” لشاب لم يتجاوز عمره 26 عاماً ويعاني من الصرع.

وأوضح مدير عام المركز الدكتور إبراهيم الصبحي أن الفريق الطبي الجراحي بالمركز استقبل المريض وكان يعاني من ضيق شديد في التنفس وبعد التعرف على حالته اتضح أنه يعاني من تضيق وارتجاع شديد في الصمام الأورطي بالإضافة إلى نوبات الصرع، ويصعب عليه متابعة حالته الصحية بانتظام، مشيرًا إلى أن الفريق الجراحي قرر التدخل بنقل الصمام الرئوي إلى مكان الصمام الأورطي في عميلة معقدة تدعى طبيًا عملية “روس”، والتي تفيد المريض بعدم احتياجه لأدوية مسيلة، ولا تحتاج للمتابعة الطبية المستمرة، وتجنبه استخدام الصمام الحيواني المعروف بتلفه بعد عشرة أعوام من تركيبه.

ولفت الدكتور إبراهيم الصبحي بأن المركز أجرى أربع عمليات مشابهة وتعد من العمليات الجراحية المعقدة التي تحتاج لخبرة كبيرة ولا يتم عملها إلا في عدد بسيط من المراكز الطبية المتخصصة بأمراض وجراحة القلب على مستوى العالم ومن ضمنها مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، مؤكدًا أن كافة المرضى الأربعة يتمتعون بصحة جيدة وخرجوا من المركز بعد إجراء هذه العملية المعقدة وكان منهم حاج صومالي كان قد أجراها في المركز في وقت سابق.







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