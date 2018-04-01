نجم الاتحاد يؤكد: لا يوجد فريق ضعيف.. ومواجهة الباطن صعبة

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عمر المزيعل، على صعوبة مواجهة العميد أمام الباطن في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، مُتمنيًا عدم تأثر اللاعبين بظروف تأخر رحلة الطيران.

وقال عمر المزيعل، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “تأخر رحلتنا لحفر الباطن أمر طبيعي بسبب سوء الأحوال الجوية.. اللاعبون مستشعرون بأهمية اللقاء، ونتمنى أن لا تؤثر ظروف الرحلة علينا”.

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “هناك فريق صغير أو كبير في كرة القدم.. وهذا الموسم لا يوجد فريق ضعيف.. بوجود 7 محترفين غير سعوديين في الدوري قَلَّ الفارق الفني بين الفرق”.

واختتم عمر المزيعل تصريحاته قائلًا: “الباطن فريق كبير وأخرج النصر من بطولة كأس الملك وعلينا احترامه.. المواجهة صعبة وسنُفكر في المباراة النهائية بعد التأهل”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد نجح في تحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي وإقصائه من الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، وينتظر الفائز من مباراة الباطن والاتحاد المُقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد.







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