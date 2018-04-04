نجم الاتفاق: الشهري ترك بصمته.. وهؤلاء أبرز 5 لاعبين سعوديين

المواطن - مروة نبيل

أشاد العراقي أحمد إبراهيم، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بالمدرب سعد الشهري، مؤكدًا أنه السبب في تطور مستوى اللاعبين وتحسن النتائج في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أحمد إبراهيم: “بدأنا الموسم بداية موفقة لكن بدأ تدني المستوى تحديدًا بعد مباراة القادسية، والمركز الحالي لا يليق باسم الاتفاق.. أحسسنا بالمسؤولية نحن كلاعبين، وهذا سبب ظهور الاتفاق بمستوى أفضل في المباريات الكبيرة”.

وتابع اللاعب العراقي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “لدينا لاعبين شباب مبدعين ويمتلكون مستقبل واعد بكل تأكيد، مما يطمئن الاتفاقيين بمستقبل فريقهم.. السلبية الوحيدة لوجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في تشكيلة الفريق هي نقص الخبرة وعدم تحمل الجماهير حال استيائهم”.

وأضاف أحمد إبراهيم: “لعبت سبعة مواسم في الدوري العراقي دون الحصول على بطاقة حمراء، رغم كثرة اشتراكاتي في الملعب كوني مدافع، إلا أنني أتجنب الإنذارات قدر الإمكان.. لم نواجه مشاكل عديدة في الدور الثاني، على عكس ما حدث في الدور الأول من الدوري لهذا الموسم”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “قُرب المدرب سعد الشهري من اللاعبين كان ملحوظاً، ورغم ذلك كان يمتلك شخصية قوية ويحترمه الجميع.. وترك سعد الشهري بصمته في الاتفاق بعد العمل الذي قام به في الدور الثاني، وله فضل في تحسن مستوى الفريق”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “تلقيت عدة عروض من أندية سعودية في السنوات الماضية، لكن لم يكتب لي أن أحترف هنا إلا هذا الموسم، ومع الاتفاق.. الدوري السعودي صعب جدًّا، ووجود لاعبين سعوديين على مستوى عالٍ يزيد من صعوبة تألق المحترفين الأجانب”.

وعن أفضل الفرق واللاعبين السعوديين، قال نجم نادي الاتفاق: “رغم الظروف التي مر بها، يبقى الاتحاد من أفضل أندية آسيا، ومن أبرز اللاعبين السعوديين حاليًّا يحيى الشهري، ونواف العابد، وفهد المولد، وسلمان الفرج ومحمد الكويكبي، ولاعب الهلال أسامة هوساوي هو المدافع السعودي الأفضل في الوقت الحالي”.

واختتم نجم الاتفاق أحمد إبراهيم تصريحاته قائلًا: “أقوى مباراة لعبتها واستمتعت فيها كانت أمام الاتحاد في جدة، والسبب هو جمهور نادي الاتحاد.. وأرى أن الهلال هو الأقرب لتحقيق لقب الدوري”.







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