نجم النصر السابق مطلوب في نادي الفجيرة

المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم النصر السابق والأهلي المصري الحالي، حسام غالي، بمستوى مميز للغاية خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه قبل بضعة أيام بنادي الفجيرة؛ ما دفع مسؤولي النادي الإماراتي لتقديم عرض لضم اللاعب.

وقال رئيس نادي الفجيرة الإماراتي، ناصر اليماحي، خلال تصريحات إذاعية: “انضمام حسام غالي وارد بقوة.. من الممكن أن نرى حسام غالي بقميص الفجيرة، في الفترة القادمة، ليلعب تحت قيادة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا”.

ولعب النادي الأهلي المصري مباراة ودية مؤخرًا أمام نادي الفجيرة، خلال احتفالات النادي الإماراتي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه، وشارك نجم النصر السابق وأحرز هدفًا عالميًا خلال اللقاء؛ ونال إشادة كبيرة على مستواه.

وكان حسام غالي صاحب الـ36 عامًا، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منذ بداية الموسم الجاري، قبل أن يتم إنهاء التعاقد ويعود إلى النادي الأهلي المصري مُجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعلن حسام غالي بعد عودته من النصر أنه سيعتزل بقميص النادي الأهلي المصري بنهاية الموسم الرياضي الجاري، بعد مسيرة رياضية حافلة، حيث لعب في أندية فينورد الهولندي، توتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين، ليرس البلجيكي، بجانب العالمي والقلعة الحمراء.







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