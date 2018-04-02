نقل مباراة القادسية وأُحد.. وتقديم موعد لقاء الباطن والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرارات لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مباريات الجولة الـ25.

وقررت لجنة المسابقات نقل مباراة القادسية وأُحد ضمن مباريات الجولة 25 من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، على أن تُقام بذات التوقيت المجدول سابقًا، الجمعة 6 أبريل عند الساعة 8:40 مساءً.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يتذيل أُحد الترتيب بـ18 نقطة.

وأضاف حساب الدوري السعودي للمحترفين في تغريدة أخرى: “لجنة المسابقات تُقرر تقديم مباراة الباطن والفيصلي ضمن مباريات الجولة 25 إلى الساعة السابعة مساءً، السبت 7 أبريل، بدلًا من موعدها السابق 8:40 مساءً في اليوم ذاته”.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المرتبة الخامسة بـ34 نقطة.







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