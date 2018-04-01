هداف الدوري الإنجليزي يبتعد عن قطبَي إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن رحيل هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، محمد صلاح، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بات محل شك.

توقعت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيبقى في صفوف ليفربول الموسم المقبل، خاصة أنه ليس ضمن أولويات قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشددت الصحيفة البريطانية أن هداف الدوري الإنجليزي ليس صفقة برشلونة المحتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث إن الفريق الكتالوني يسعى للتعاقد مع نجم المنتخب الفرنسي وأتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، في صفقة قد تصل لـ100 مليون يورو.

وأشارت “إكسبريس” إلى أن ريال مدريد لا يضع هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح كخيار أول، حيث وضع أسماء أخرى في مقدمتها، نجم تشيلسي، البلجيكي إيدين هازارد، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ.

ويُقدم محمد صلاح مستوى مميزاً مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سواء في البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا، وقاده لاحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والتأهل لربع نهائي الشامبيونزليج.

ويُغرد المصري الدولي محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 29 هدفًا، وبفارق 5 أهداف عن نجم توتنهام هوتسبير هاري كين.







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