هدفان أمام Cristiano Ronaldo بعد فوز الريال على يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

يتمنى اللاعب البرتغالي Cristiano Ronaldo ، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك في الموسم الحالي.

وكان النجم Cristiano Ronaldo قاد فريقه ريال مدريد للفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية دون رد في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سجل هدفين.

وبعد هدفي Cristiano Ronaldo في مرمى يوفنتوس أصبح النجم البرتغالي هدافًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا حتى الآن برصيد 14 هدفًا ومتفوقًا على اللاعب الفرنسي وسام بن يدر لاعب ومهاجم نادي إشبيلية الإسباني.

وكان Cristiano Ronaldo سجل هدفًا جميلًا في مرمى جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، كان من ركلة مقصية جميلة سكنت شباك الحارس الإيطالي لتعلن تقدم اليوفي بهدفين دون رد.

وبجانب رغبة Cristiano Ronaldo في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، يريد اللاعب البرتغالي الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في العام الحالي للموسم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن تُوج بها في موسمي 2015- 2016 و2016- 2017.

وأبدى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، سعادته الكبيرة واندهاشه الواضح، وذلك بعد أن سجل Cristiano Ronaldo هدفًا جميلًا في شباك الحارس جيانلويجي بوفون.

وقام البعض من جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي بتحية اللاعب Cristiano Ronaldo وذلك بعد هدفه الرائع في شباك بوفون، ثم قام رونالدو بالرد عليهم في الملعب وتحيتهم.

أعرب Cristiano Ronaldo عن سعادته في لقاء تلفزيوني، وذلك بعد تحية جماهير يوفنتوس قائلًا بعد المباراة: إنها المرة الأولى والتي يجد فيها هذا الترحاب من قبل جماهير الفريق الخصم.

وأكد Cristiano Ronaldo أنه لا يستطيع إيجاد أي كلمات لشكر جماهير يوفنتوس، وذلك بعد تحيتها له.

يريد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع Cristiano Ronaldo وذلك بعد نهاية الموسم الحالي، برغبة من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.







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