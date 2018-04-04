هذا ما يتفوق فيه الفيصلي على الاتحاد قبل المباراة النهائية

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الفيصلي لمواجهة فريق الاتحاد في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان الفيصلي تأهل إلى المباراة النهائية، وذلك بعد فوزه على النادي الأهلي بنتيجة هدف دون رد، أما نادي الاتحاد فتأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نادي الباطن بسداسية مقابل هدفين.

ويتفوق الفيصلي على الاتحاد قبل المباراة النهائية، حيث نجح الفريق العنابي في التأهل إلى نهائي كأس الملك، وهو محافظ على نظافة شباكه، حيث فاز على الأهلي بهدف دون رد.

أما نادي الاتحاد فرغم سداسيته في شباك نادي الباطن لكن شباكه اهتزت بهدفين من اللاعبين جوليهرام شيتين وماتشادو دي أوليفيرا.

ويرغب الفيصلي بقيادة مدربه الصربي فوك راسوفيتش في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والفوز على نادي الاتحاد من أجل خطف لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما نادي الاتحاد فسيقاتل كذلك للظفر باللقب والغائب عن خزائنه منذ عام 2013 حيث تُوج باللقب وقتها، وذلك بعد الفوز على نادي الشباب في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين.

سيواجه الفيصلي في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الباطن يوم 7 إبريل الجاري، بينما سيواجه الاتحاد فريق الاتفاق يوم 6 إبريل.

يتواجد في صفوف نادي الفيصلي اللاعب المصري صالح جمعة، والذي انضم إلى صفوف فريق الفيصلي قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وكذلك يتواجد في صفوف نادي الاتحاد اللاعب المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، والذي انضم للعميد قبل موسمين قادمًا من الزمالك المصري.







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