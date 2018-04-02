هذا ما يريده الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي الهلال السعودي مباراة غاية في الأهمية اليوم أمام نادي العين الإماراتي في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويهدف الهلال السعودي بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث لإنعاش آماله في التأهل إلى دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، كما يرغب الزعيم كذلك في تحقيق الفوز الأول له في مرحلة دور المجموعات.

وكان نادي الهلال السعودي خسر من فريق الريان القطري بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث شهدت المباراة تسجيل اللاعب ياسر القحطاني هدف الهلال الوحيد.

وتُقام مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن نادي الهلال السعودي يملك نقطتين من 4 مباريات خسر حيث تعادل في مبارتين وخسر في مثلهما منذ بداية مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان نادي الهلال السعودي خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي وذلك بعد فقدان اللقب لصالح نادي أوراوا الياباني حيث تعادل الزعيم مع أوراوا في ملعب الملك فهد الدولي بهدف لكل فريق، ثم خسر في اليابان بنتيجة هدف دون رد.

لم يُتوج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا إلا في مناسبتين كان آخرها في عام 2000 ووقت وجود النجم نواف التمياط.

يرغب نادي الهلال السعودي في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي أملًا في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بنهاية العام الحالي.

تعاقد نادي الهلال السعودي مع اللاعب أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الشتوية أملًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي.







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