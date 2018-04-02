هذا هو أفضل لاعب في مباراة الهلال والعين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي العين الإماراتي عن اختيار اللاعب السويدي ماركوس بيرج، مهاجم نادي العين، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الهلال في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي العين على موقع تويتر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار اللاعب ماركوس بيرج كأفضل لاعب في مباراة العين والهلال؛ حيث ساهم اللاعب السويدي في فوز فريقه بعد تسجيله لهدفين في شباك الزعيم.

وودع نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة من نادي العين ليملك النادي السعودي نقطتين فقط من خمس مباريات.

ويذكر أن الهلال كان خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.

وسيركز نادي الهلال خلال الفترة المقبلة على نيل لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

سبق لنادي الهلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين كان آخرهما في عام 2000.

تُوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السابق الأرجنتيني رامون دياز.

وسيواجه نادي الهلال في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي النادي الأهلي، ويتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين حاليًّا برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي.

سجل اللاعب محمد البريك هدف الهلال الوحيد في مباراة اليوم أمام نادي العين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :