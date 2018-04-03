هذا هو هدف الراقي في مباراة #الأهلي_تركتور

المواطن - محمد سمعة

يسعى لاعبو النادي الأهلي للفوز في مباراة تراكتور الإيراني في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الأهلي تعادل في الجولة الرابعة من دور المجموعات مع نادي الغرافة القطري بنتيجة هدف لكل فريق في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وإذا نجح الأهلي في الفوز وتحقيق النقاط الثلاث فسيصبح رصيده 11 نقطة في المركز الأول ويتأهل بشكل رسمي إلى دور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية.

ويذكر أن الأهلي أصبح هو الممثل الوحيد للكرة السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد خروج نادي الهلال من البطولة بعد الخسارة من نادي العين الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبعد مواجهة تراكتور الإيراني سيستعد الأهلي لمواجهة الهلال في إطار لقاءات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتمنى الراقي الفوز على الزعيم وذلك من أجل الصعود إلى صدارة دوري المحترفين.

يملك الأهلي حاليًا 51 نقطة في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي.

عاد اللاعب عمر السومة إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى وذلك بعد غيابه منذ شهر ديسمبر بسبب الإصابة.

يذكر أن السومة سجل هدفًا مهمًا للنادي الأهلي في شباك الرائد حيث انتهت المباراة بفوز الراقي بثلاثية دون رد في مباراة كانت أقيمت في إطار لقاءات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي.







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