هذه أسباب فوز الأهلي السعودي على تراكتور بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تأهل الأهلي السعودي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على نادي تراكتور الإيراني بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة أقيمت اليوم في مدينة العين الإماراتية.

وحاول الأهلي السعودي، بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، تحقيق الفوز والتأهل إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية، من أجل اكتساب الروح المعنوية المرتفعة، وذلك قبل مواجهة الهلال في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تفوق الأهلي السعودي على نادي تراكتور بسبب التأمين الدفاعي الجيد بقيادة الحارس المخضرم ياسر المسيليم، بالإضافة إلى استغلال الفرص الهجومية والتي أتيحت للراقي طوال المباراة ضد نادي تراكتور الإيراني.

ونجح اللاعب مؤمن زكريا في أن يسجل ثالث أهدافه مع الأهلي السعودي في مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعدما سجل اليوم أمام نادي تراكتور في المباراة، والتي أقيمت على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية.

يتواجد الأهلي السعودي في صدارة مجموعته الآسيوية برصيد 11 نقطة، ويتواجد في المركز الثاني نادي الجزيرة الإماراتي برصيد 8 نقاط، وذلك بعد فوزه على نادي الغرافة القطري اليوم بثلاثية مقابل هدفين في قطر.

سيواجه الأهلي السعودي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات فريق الجزيرة الإماراتي، في مباراة ستقام يوم 17 إبريل الجاري على ملعب محمد بن زايد معقل نادي الجزيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأصبح الأهلي السعودي هو الممثل الوحيد للكرة السعودية في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خروج نادي الهلال من البطولة بالأمس عقب خسارته من نادي العين الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أن الأهلي السعودي كان تعاقد مع اللاعب المصري مؤمن زكريا من صفوف النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم الحالي.

سيواجه الأهلي السعودي منافسه الهلال في الجولة الـ25 من دوري المحترفين يوم 7 إبريل الجاري.







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