هكذا احتفى المغردون بـ #أكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين

المواطن - الرياض

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في مملكة البحرين عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخها، بتدشين وسم ” أكبر اكتشاف في تاريخ البحرين”.

وأعلنت اللجنة العليا لثروات بالبحرين اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

وجاءت تعليقات المغردين مباركة لمملكة البحرين على هذا الاكتشاف الكبير، وكتب وحيدي الزهراني “ألف ألف ألف مبروك حمل ثقيل وبهجة في نفس اللحظة والله أراد لكم الخير فلا تنسوا الحمد فبالشكر تدوم النعم”، ومن مظاهر الحب والفرحة للأخوة البحرينيين كتبت هيام “بعد قلبي السعوديين صافين بالهاشتاق كأنهم أصحاب العريس لازم يباركون لأهلنا في البحرين”.

ويعتبر هذا الاكتشاف أكبر اكتشاف منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في البحرين.

وسيساهم تطوير هذا الحقل الجديد في مد قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول المجاورة والأسواق المالية العالمية.

وقال ماجد الحسن الرويلي : “البحرين جزء منّا دينيًا ثقافيًا وسياسيًا واستراتيجيًا ويجمعنا المصير المشترك لذلك نفرح ونستبشر بكل ما يعود بالخير على البحرين وأهل البحرين ونقدم التهاني لأهلنا في البحرين وعلى رأسهم جلالة الملك حفظه الله بهذا الاكتشاف الذي سيخدم البشرية في مجال الطاقة”.

وتوجه المغردون بالدعوات لله قائلين “أكبر اكتشاف في البحر الله ينفع به ويديمها نعمة وخير لأشقائنا أهل البحرين، وبنارك لأشقائنا على اكتشاف أكبر حقل للنفط”.

وكانت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في مملكة البحرين قد أعلنت اليوم عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخها، إذ اكتشفت موردًا كبيرًا من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

وسيساهم تطوير هذا الحقل الجديد في رفد قدرات مملكة البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.







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