هنا تشكيل الأهلي لمباراة تراكتور الإيراني

المواطن - جدة

كشف المدير الفني للنادي الأهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف تشكيل الراقي لمواجهة نادي تراكتور الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع تويتر تشكيل الأهلي والذي جاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

في خط الدفاع: منصور الحربي، فيصل دارسي، عقيل بلغيث، سعيد المولد.

في خط الوسط: سلمان المؤشر، تيسير الجاسم، عبدالله مجرشي، كلاوديمير دي سوزا، مؤمن زكريا.

في خط الهجوم: مهند عسيري.

أما قائمة البدلاء فجاءت مكونة من:

باخشوين، إيوانيس فيتفا، حسين المقهوي، معتز هوساوي، محمد العويس، عبد الفتاح عسيري، كردي.

وكان النادي الـأهلي تعادل مع فريق الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف لكل فريق في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

يذكر أن النادي الأهلي سيكون بحاجة للفوز اليوم على نادي تراكتور من أجل الإعلان وبشكل رسمي عن تأهل الراقي إلى دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكان النادي الأهلي ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي في العام الماضي وذلك بعد الإقصاء من فريق بيرسيبوليس الإيراني.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول والذي يملك 52 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :