هنا تشكيل الهلال لمباراة العين في أبطال آسيا

المواطن - الرياض

كشف المدرب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لنادي الهلال عن تشكيلة فريقه لمواجهة العين الإماراتي في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر تشكيل الزعيم والذي جاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: علي الحبسي.

في خط الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، علي آل بليهي، عبدالله الزوري.

في خط الوسط: ياسر الشهراني، عبد الملك الخيبري، نيكولاس ميليسي، فهد الرشيدي.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد الشلهوب.

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

عبد الله المعيوف، أسامة هوساوي، فيصل درويش، عبد الله عطيف، مهند فلاتة، محمد كنو، ياسر القحطاني.

يذكر أن الهلال يبحث عن الفوز ليس إلا خاصة أن الزعيم يسعى إلى تحقيق النقاط الثلاث لإنعاش آماله في التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان نادي الهلال خسر في الجولة الرابعة من دور المجموعات من فريق الريان القطري بهدفين مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت في قطر.

تُقام مباراة الهلال والعين اليوم على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كان لقاء الجولة الأولى بين الهلال والعين انتهى بالتعادل السلبي في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

خسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح فريق أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.







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