هنا طريقة تحديد موعد على نظام المقابلات لطالبي النقل للكادر التعليمي

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أنه تم رفع بيانات المتقدمين والمتقدمات على النقل من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي على نظام المقابلات الشخصية.

وقال العصيمي إنه على الراغبين في النقل الدخول على النظام والتسجيل واستكمال البيانات وحجز موعد عبر الرابط الإلكتروني لنظام المقابلات الشخصية.

ويمكن حجز موعد المقابلات الشخصية لراغبي النقل إلى الوظائف التعليمية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نظام المقابلات عبر الرابط التالي (هنا).

إنشاء حساب في حالة المستخدم الجديد من خلال:

1- إدخال رقم السجل المدني

2- إدخال رقم الجوال

3 – إدخال البريد الإلكتروني المسجل ثم تأكيد الإدخال.

4- اختيار اسم المرور وكلمة السر

للدخول إلى النظام إذا كان سبق التسجيل عبر بوابة نظام المقابلات.







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