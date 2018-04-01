هنا طريقة فسخ الوكالات إلكترونياً

أتاحت وزارة العدل خدمة فسخ الوكالات إلكترونياً، سواء كنت موكلاً أو وكيلاً، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.

وقالت وزارة العدل في تغريدة لها عبر تويتر : الآن يمكنك فسخ الوكالات الخاصة بك إلكترونياً، سواء كنت موكلاً أو وكيلاً، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.

وأشارت وزارة العدل إلى أنه يجب لفسخ الوكالة إلكترونيًا الدخول إلى موقع الوزارة عبر الرابط التالي ( هنا ) ثم اتباع ما يلي:

الدخول إلى خدمات الوكالات .

الانتقال إلى شاشة الاستعلام عن وكالاتي.

إضافة رقم الهوية الوطنية.

إضافة تاريخ الميلاد.

الضغط على دخول.

اختيار الوكالة المرغوب في حذفها ثم اختيار حذف الوكالة.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، بما يمكن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن المنفذ ضدهم سيطلعون على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.

وسيتمكن أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع على تفاصيل الطلبات مباشرة، وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه اليوم، تسهيلاً على المستفيدين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجاً.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.

وبدأت وزارة العدل في التحول الرقمي واستقبلت العام الجاري 99.9% من الطلبات إلكترونياً، فيما تجاوزت الطلبات المقدمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 340 ألف طلب.