هيئة الرياضة تكشف أعداد المشتركين في بطولة البلوت

المواطن - مروة نبيل

كشفت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أعداد المشتركين في بطولة البلوت المُقرر انطلاقها، يوم الأربعاء المقبل.

وأشار حساب هيئة الرياضة الرسمي على “تويتر”، إلى تسجيل أكثر من 80 ألف مسجل في موقع بطولة البلوت، وتم إجراء قرعة إلكترونية على المتقدمين واختيار 12,288 مشاركًا.

وأضافت هيئة الرياضة عبر حسابه الرسمي: “سيتنافسون خلال أيام البطولة التي ستنطلق الأربعاء القادم في 384 طاولة لعب موزعة بين الصالة الخضراء بالمجمع الأولمبي ومركز أبكس للمؤتمرات”.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر “تويتر”، عن تسليم المشاركين في بطولة البلوت بطاقات التعريف الخاصة بهم، مساء أمس السبت.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد وافق على تنظيم بطولة المملكة للبلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4- 8 إبريل القادم بمركز أبسك للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.

وتصل جوائز بطولة البلوت التي ستنطلق شهر إبريل المقبل إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قرارًا يقضي بتعيين اللاعب السابق شويش الثنيان مديرًا للبطولة.







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