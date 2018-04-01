وزارة العدل تعلن أسماء المرشحات على الوظائف النسائية عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

دعت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية النسائية إلى الدخول لبوابتها الإلكترونية والاستعلام عن نتيجة التقديم.

ويمكن الدخول إلى بوابة وزارة العدل عبر الرابط التالي (هنا) والاستعلام عن نتائج المسابقة الوظيفية النسائية من خلال الخطوات التالية:

إدخال رقم الهوية

إدخال رقم الجوال المسجل أثناء تقديم الطلب

وكانت وزارة العدل أعلنت في وق سابق عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة (للنساء) بالمرتبة الثامنة بمسمى (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مطورة برامج أول) في كل من (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، المدينة المنورة) والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية ممن يحملن مؤهل الماجستير في التخصصات التالية فقط:

– وظيفة ” باحثه اجتماعية “: درجة الماجستير في تخصص: (اجتماع، التوجيه والإصلاح الأسري، خدمة اجتماعية).

– وظيفة ” باحثة شرعية “: درجة الماجستير في تخصص: (شريعة، دراسات إسلامية، أصول دين، الفقه المقارن).

– وظيفة ” باحثة قانونية “: درجة الماجستير في تخصص (أنظمة، قانون).

– وظيفة ” مساعدة إدارية “: درجة الماجستير في تخصص: (الإدارة العامة ).

– وظيفة “مطورة برامج أول”: درجة الماجستير في تخصص: (علوم الحاسب الآلي، علوم الحاسبات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات من كليات الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسب وإدارة النظم، علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات )

واشترط وزارة العدل في المتقدمات الشروط التالية:

– يشترط توفر مؤهل الماجستير في التخصصات الموضحة لكل وظيفة، والمؤهلات الصادرة من خارج المملكة يلزم إرفاق ما يثبت معادلتها ولن يقبل أي طلب إلا بإرفاق الوثيقة والمعادلة.

– يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي لجميع الوظائف المعلنة.

– يتم إرفاق المسوغات المطلوبة للتقديم عن طريق تحميلها في الرابط المخصص لذلك على أن تكون واضحة حيث سيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات واضحة.

– يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلنة. إرفاق نسخة من السيرة الذاتية.

وأتاحت وزارة العدل التقديم والتسجيل عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة إلكترونياً من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت بدءاً من يوم الأحد الموافق 1439/03/08 هـ ولمدة خمسة أيام حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1439/03/12 هـ.







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