وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الأمير سطام‎

المواطن- خالد الأحمد

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في استقبال طلبات مَن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في الجامعة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، وسيبدأ استقبال الطلبات اليوم الأحد 15 رجب 1439هـ الموافق 1 أبريل 2018م، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة فقط (ولن يتم استلام أي طلبات ورقية) على الرابط التالي: (هنا).

وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري إلى أن التقديم على الوظائف يتطلب التسجيل في الموقع ورفع الوثائق المطلوبة ثم التقديم على الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم، وستستمر مدة التقديم خمسة أيام تنتهي بتاريخ 19 رجب 1439هـ الموافق 5 أبريل 2017م.







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