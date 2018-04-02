وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق مسميات التالية:

– مدير الدعم التجاري: درجة الماجستير أو البكالوريوس تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال) أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس الاستدامة: درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية ذات الصلة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أبريل 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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