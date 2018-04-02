وظائف شاغرة لدى الكفاح القابضة بجازان والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في كل من جازان، والخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مدني مناقصات (الخبر).

– مهندس مراقبة التكاليف عدد (وظيفتين/ الخبر).

– مهندس هياكل (جازان).

– منسق هندسي (الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2018م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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