وظائف شاغرة للجنسين لدى الشايع للتجارة في 3 مدن‎

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر التابعة للشركة بالمملكة، في كل من الرياض، وجدة، وعنيزة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف مطعم (للسعوديات/ جدة).

– مشرف مطعم (الرياض).

– موظف خدمة عملاء مطعم (جدة).

– فني معدات قهوة (جدة).

– مساعد مدير متجر (عنيزة).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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