وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى دلة في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تكنولوجيا الطب النووي: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا الطب النووي.

– فني تخدير: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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