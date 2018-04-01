وظائف للجنسين على لائحة المستخدمين بتعليم العلا‎

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة العلا عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين للرجال والنساء، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (25) سنة.
– أن يكون لديه الاستعداد للقيام بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.
– أن يكون من سكان محافظة العلا والقرى التابعة لها.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع من العمل).
– أن يجيد القراءة والكتابة ويكون قادراً على القيام بمهام الوظيفة.
– أن يجتاز المتقدم/ـة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.
– أن لا يكون المتقدم/ـة من أصحاب السوابق لدى الجهات الأمنية.
– أن لا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو مشتركاً في التأمينات الاجتماعية.
– يتم تقديم الوثائق والمستندات والخبرات المطلوبة عند إجراء المقابلة الشخصية.
– التقديم على برنامج وزارة الخدمة المدنية (ساعد) وطباعة طلب التقديم على البرنامج عند إجراء المقابلة الشخصية.
وأوضحت الإدارة أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر موقع إدارة التعليم بمحافظة العلا: (هنا)، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1439/7/15هـ ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 1439/7/22هـ.