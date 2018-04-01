وظائف للجنسين على لائحة المستخدمين بتعليم العلا‎

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة العلا عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين للرجال والنساء، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (25) سنة.

– أن يكون لديه الاستعداد للقيام بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

– أن يكون من سكان محافظة العلا والقرى التابعة لها.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع من العمل).

– أن يجيد القراءة والكتابة ويكون قادراً على القيام بمهام الوظيفة.

– أن يجتاز المتقدم/ـة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

– أن لا يكون المتقدم/ـة من أصحاب السوابق لدى الجهات الأمنية.

– أن لا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو مشتركاً في التأمينات الاجتماعية.

– يتم تقديم الوثائق والمستندات والخبرات المطلوبة عند إجراء المقابلة الشخصية.

– التقديم على برنامج وزارة الخدمة المدنية (ساعد) وطباعة طلب التقديم على البرنامج عند إجراء المقابلة الشخصية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر موقع إدارة التعليم بمحافظة العلا: (هنا)، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1439/7/15هـ ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 1439/7/22هـ.







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