وفاة حياة الفهد حقيقة أم شائعة؟

المواطن - الرياض

تداول مرتادو شبكات التواصل الاجتماعي اليوم نبأ وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد بشكل واسع.

وتسابق المغردون في رثاء حياة الفهد وتعداد مناقبها قبل أن يتم تكذيب الخبر بواسطة الفنانة شيماء علي.

ونشرت شيماء علي مقطعًا صوتيًا أكدت فيها أن حياة الفهد بخير وبصحة جيدة داعية الجميع إلى تحري الدقة عند تناقل هذه الأخبار.

والمعروف أن حياة الفهد من مواليد 18 أبريل 1948 وهي ممثلة ومذيعة وكاتبة كويتية وتعد من أبرز فنانات الخليج.

بجانب كونها ممثلة، فإن لها محاولات شعرية ولديها القدرة على كتابة القصص والسيناريوهات حيث قامت بكتابة العديد من الأعمال التلفزيونية، ولها ديوان شعر واحد باسم عتاب صدر في نهاية سبعينات القرن العشرين.

تزوجت حياة الفهد مرتين، ولها 4 أبناء أكبرهم سوزان المتزوجة من عبد اللطيف ابن الفنان خالد العبيد وأصغرهم روزان.

شكلت حياة الفهد خلال مشوارها الفني ثنائيات مميزة تركت بصمة لدى المشاهد الخليجي، منها مشاركتها للفنان غانم الصالح في عدد من الأعمال الفنية المميزة مثل خالتي قماشة، الدردور ، رقية وسبيكة، الغرباء، خرج ولم يعد، إليكم مع التحية، عائلة فوق تنور ساخن، الخراز ، زوجة بالكمبيوتر ، مسافر بلا هوية وغيرها وآخر عمل جمع بينهما ليلة عيد.

قدمت حياة الفهد ثنائي ناجح مع الفنانة سعاد عبد الله في فترة من فترات مشوارها الفني، وكانت ثمرة هذا التعاون أعمال تعد بصمة من بصمات الفن الخليجي منها رقية وسبيكة، على الدنيا السلام، خالتي قماشة، سليمان الطيب، خرج ولم يعد، درس خصوصي وغيرها، وكان آخر عمل جمعهما بعد توقف هو المسلسل القطري عيال الذيب عام 2000، إلا إنهما قدما مسلسلاً سويًا بعنوان البيت بيت أبونا عام 2013 للكتابة وداد الكواري وبذلك شكل العمل عودتهما للعمل سويًا بعد 13 عامًا.







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