ولي العهد: هتلر حاول احتلال أوروبا والمرشد الإيراني يريد العالم

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن المرشد الأعلى الإيراني يجعل من هتلر أنه يبدو شخصًا جيدًا.

وأضاف ولي العهد، خلال حواره مع الكاتب جيفري غولدبيرغ بمجلة ذا أتلانتيك، أن هتلر لم يقم بما يُحاول المرشد الأعلى القيام به؛ حيث حاول هتلر احتلال أوروبا، ولكن المرشد الأعلى يُحاول أن يحتل العالم.

وتابع ولي العهد أن المرشد الإيراني يعتقد أنه يملك العالم، مضيفًا: “كلاهما شخصان شريران.. هو هتلر الشرق الأوسط. وفي العشرينيات والثلاثينيات، لم ينظر أي أحد إلى هتلر باعتباره خطرًا، مجرد عدد قليل من الناس، إلى أن حدث ذلك. نحن لا نريد أن نرى ما حدث بأوروبا أن يحدث في الشرق الأوسط. نُريد إيقاف ذلك عبر التحركات السياسية، والاقتصادية، والاستخباراتية. نُريد تجنب الحرب”.







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