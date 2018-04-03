ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة وارنر بروذارز للترفيه

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في لوس انجلوس، اليوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “وارنر بروذارز” للترفيه / كيفن تسوجيهارا، وكبار المسؤولين لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية، إلى جانب بحث فرص التدريب للشباب السعودي.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.







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