ولي العهد يلتقي مجموعة من رؤساء شركات صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في لوس انجلوس اليوم، مجموعة من رؤساء شركات صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والشراكة في قطاعي الإعلام والترفيه، واستعراض آخر التقنيات الحديثة في هذا الشأن.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين.







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