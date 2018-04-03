يوفنتوس ضد الريال .. زيدان يصدم غاريث بيل

المواطن - مروة نبيل

صدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، نجمه الويلزي غاريث بيل قبل مباراة يوفنتوس ضد الريال ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن زيدان لن يدفع بالويلزي غاريث بيل في التشكيل الأساسي لمباراة يوفنتوس ضد الريال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من تألقه خلال الفترة الماضية.

وقال خبير الكرة الإسبانية جييم بالاجي: “بيل يفتقر للاتساق في الآونة الأخيرة، لقد تألق في بعض المباريات وأظهر أفضل نسخة له، إلا أنه لا يفعل ذلك بشكل مستمر، وهو ما سيبعده عن التشكيلة، حيث سيبدأ إيسكو في مباراة يوفنتوس ضد الريال اليوم”.

وتابع قائلًا: “استعاد إيسكو تألقه وثقته، ويعتقد الجميع أن بيل سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس ضد الريال على الرغم من أن البعض قد يعتقد أن أداء بيل ضد لاس بالماس وتسجيله هدفين قد يجعل المدرب زين الدين زيدان في حيرة عند اختيار تشكيلته للمباراة”.

وعانى الويلزي غاريث بيل من تكرار الإصابات، الأمر الذي قلص من دوره في ريال مدريد وأبعده عن التشكيلة الأساسية هذا الموسم، ما دفع البعض للتأكيد بأنه سيرحل عن الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويعود إلى الدوري الإنجليزي.

وستكون مباراة يوفنتوس ضد الريال اليوم ثأرية، حيث يرغب لاعبو اليوفي في الفوز على الملكي والاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا أملًا في حصد لقب الشامبيونزليج وتعويض خسارته أمام الفريق الإسباني العام الماضي.







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