٦٥٢٨ جلسة غسيل كلوي بمستشفى صامطة خلال 6 أشهر

المواطن - علي شيبان

بلغ عدد المراجعين لعيادة أمراض الكلى بمستشفى صامطة٥٠٣ مراجعاً، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أجريت ٦٥٢٨ جلسة غسيل خلال النصف الأول من العام ١٤٣٩.

وأوضح مدير المستشفى أخصائي حسن بن محمد الصميلي أن عدد المراجعين لوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى٨٢ مستفيدًا يومياً، مشيرًا إلى أنه يتم الغسيل الكلوي للمرضى 3 مرات أسبوعيًا على فترتين صباحية ومسائية.

وأضاف الصميلي أن وحدة غسيل الكلى بالمستشفى تقوم بتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي المزمن والمشتملة على عملية الغسيل الدموي، لافتًا إلى أن عدد الأسرّة الموجودة بالوحدة حاليًا ٢٤ كرسيًا للرجال والسيدات.

من جانبه أكد مشرف وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى أخصائي عبدالعزيز مجرشي أن الوحدة تقوم بإجراء عملية التنقية الدموية لمرضى الفشل الكلى وذلك بواسطة أجهزة متخصصة، وتشتمل خدمات الوحدة على العناية التمريضية أثناء عملية التنقية الدموية، وإجراء الفحوصات المخبرية وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى مثل تقديم الاستشارة الطبية لمرضى الكلى.







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