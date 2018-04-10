10 معلومات عن نسيم نجفي أقدام مطلقة النار على موظفي يوتيوب

المواطن - متابعة
في رد فعل عنيف فتحت امرأة النار من مسدسها الخاص على مكاتب شركة يويتوب في كاليفورنيا ما أدى إلى إصابة 4 موظفين.
للوهلة الأولى توقع الجميع أن منفذ الهجوم رجل لكن بعد ذلك اتضحت الحقائق التالية:
- المهاجمة امرأة أميركية من أصول إيرانية.
- اسمها الكامل نسيم نجفي أقدام.
- عمرها 39 عامًا.
- تعمل مدونة في مجال الغذاء النباتي.
- سبب الهجوم على يوتيوب هو ممارسة الشركة التمييز ضدها بحسب ما كشفه حسابها الإلكتروني.
- بعد الحادث قالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن المهاجمة تعرف ضحايا حادث إطلاق النار أو الأشخاص الذين جرى استهدافهم.
- تدير نسيم نجفي أقدام موقعًا إلكترونيًا يسمي نسيمسابز أو النسيم الأخضر بالفارسية.
- تقوم بالنشر بشأن الثقافة الفارسية والنظام الغذائي النباتي، وكذلك مقاطع طويلة تنتقد فيها يوتيوب.
- تم قتلها أثناء تنفيذ الهجوم.
- أظهرت لقطات فيديو منشورة على قناتها عبر يوتيوب قبل مقتلها وهي تشكو من أن يوتيوب فرض قيود على قنواتها كي تمنعها من الحصول على مشاهدات.