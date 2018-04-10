10 معلومات عن نسيم نجفي أقدام مطلقة النار على موظفي يوتيوب

المواطن - متابعة

في رد فعل عنيف فتحت امرأة النار من مسدسها الخاص على مكاتب شركة يويتوب في كاليفورنيا ما أدى إلى إصابة 4 موظفين.

للوهلة الأولى توقع الجميع أن منفذ الهجوم رجل لكن بعد ذلك اتضحت الحقائق التالية:

المهاجمة امرأة أميركية من أصول إيرانية.

اسمها الكامل نسيم نجفي أقدام.

عمرها 39 عامًا.

تعمل مدونة في مجال الغذاء النباتي.

سبب الهجوم على يوتيوب هو ممارسة الشركة التمييز ضدها بحسب ما كشفه حسابها الإلكتروني.

بعد الحادث قالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن المهاجمة تعرف ضحايا حادث إطلاق النار أو الأشخاص الذين جرى استهدافهم.

تدير نسيم نجفي أقدام موقعًا إلكترونيًا يسمي نسيمسابز أو النسيم الأخضر بالفارسية.

تقوم بالنشر بشأن الثقافة الفارسية والنظام الغذائي النباتي، وكذلك مقاطع طويلة تنتقد فيها يوتيوب.

تم قتلها أثناء تنفيذ الهجوم.

أظهرت لقطات فيديو منشورة على قناتها عبر يوتيوب قبل مقتلها وهي تشكو من أن يوتيوب فرض قيود على قنواتها كي تمنعها من الحصول على مشاهدات.







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