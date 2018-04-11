11 وظيفة شاغرة في فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري التصوير التشخيصي للنساء (الرياض).

– ممثل توظيف أول (الرياض).

– محلل ثاني نظام إدارة الموارد البشرية أوراكل (الرياض).

– محلل سياسات إدارية (الرياض).

– فني تصوير إشعاعي (الرياض).

– كبير محللي التقارير (الرياض).

– كاتب (الرياض).

– تقني بنك العظام (الرياض).

– خباز (الرياض).

– مدير شعبة التدريب الطبي المستمر (جدة).

– ممرض أول (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)







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