13 وظيفة شاغرة لدى شركة الكفاح بالشرقية وجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في كل من محافظات المنطقة الشرقية، وجازان.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس إنشائي فني.

– رئيس إدارة العقود.

– مهندس تخطيط.

– مدير العقود.

– مهندس المسح الكمي (عدد 3 وظائف).

– مشغل برمجيات/ رسام (وظيفتين).

– مراقب المستندات (عدد 3 وظائف).

– مهندس تصميم إنشائي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2018م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :