3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال 24 ساعة

المواطن - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في منطقة جازان.

وقالت الوزارة في إيجازها اليومي إن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 12827 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 173 حالة، في حين جرى التخلص من7620 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت بلاغًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وردها 8 استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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