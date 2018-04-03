3 وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– أخصائي خدمات اجتماعية ثالث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الاجتماعية، أو الآداب في العمل الاجتماعي).

– فني خدمات المرضى ثان عدد (وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية، أو في أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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