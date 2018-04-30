30 مخالفة لضريبة القيمة المضافة في يوم واحد

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الحملات الميدانية الخاصة بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، تمكنت من ضبط 30 مخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يوم واحد، في عدد من معارض السيارات بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن الفرق الميدانية التابعة لها والبالغ عددها (18) فرقة رصدت خلال يوم واحد 20 مخالفة في جدة و4 مخالفات في مكة و6 مخالفات في الطائف وذلك في جولات تفتيشية شملت (91) موقعاً لمعارض السيارات، مبينة أن المخالفات تركزت في عدم التزام المنشأة باستخدام الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة على الرغم من خضوعها للضريبة، إضافة إلى إعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها مستمرة في تنفيذ حملات ميدانية بمختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، حاثة المستهلكين على استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يمكن تحميله على الجوال من خلال متجر “أبل” و”جوجل”، وذلك للتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في الضريبة، كما يمكن من خلال التطبيق تقديم البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بضريبة القيمة المضافة (هنا)، وكذلك التواصل مع مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19993).







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