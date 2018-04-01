33 وظيفة هندسية وفنية شاغرة لدى شركة عبدالله البراك‎

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في مناطق المملكة الكبرى.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ميكانيكي ثاني- لحام الأنابيب.

– مهندس ميكانيكي ثاني- معدات دوارة.

– مهندس ثاني مراقبة العمليات.

– مهندس ثاني التآكل.

– مهندس ثالث أجهزة (وظيفتين).

– مهندس ثالث سلامة/ منسق الأمثال.

– مفتش مدني (وظيفتين).

– مفتش كهربائي (وظيفتين).

– مفتش تخطيط (وظيفتين).

– مهندس رابع منسق امتثال الحقل (وظيفتين).

– مهندس رابع شبكات (وظيفتين).

– مراقب ثاني أجهزة (وظيفتين).

– فني أول اتصالات.

– فني أجهزة.

– فني معادن.

– منسق أمثال الحقل.

– مهندس أول عمليات.

– مهندس أول سلامة.

– مهندس أجهزة.

– فني أنظمة مراقبة العمليات.

– مهندس أول صيانة.

– مهندس ثاني صيانة.

– مهندس ثاني ميكانيكي.

– منسق ثالث أمثال الحقل- السلامة.

– مهندس كهرباء.

– مهندس ثاني سلامة/ منسق أمثال الحقل.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).







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