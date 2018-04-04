4 أيام تفصلنا عن الدفعة الخامسة من دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر

المواطن - الرياض

لم يعد يفصلنا سوى 4 أيام فقط على موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة من حساب المواطن ، لمن استكملوا شروط الاستحقاق والأهلية.

وكان برنامج حساب المواطن ، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم إيداع الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في العاشر من شهر أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يستفيد من الدفعة الخامسة من حساب المواطن المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية يوم 11 مارس 2018.

التسجيل مستمر

الجدير بالذكر أن التسجيل مستمر للدفعة السادسة في حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا الرابط) ، حيث من المقرر أن يستمر التسجيل حتى موعد استحقاق الدفعة الخامسة، كما هو متبع في برنامج حساب المواطن ، وكما تم خلال الدفعات السابقة.

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

إجراءات الدفاع المرفوضة

وكان حساب المواطن قد أعلن بالأمس عن الإجراءات التي يجب القيام بها حال وجود دفعات مرفوضة على النحو التالي:

تنشيط الحساب البنكي

الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

الضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي

وأشار حساب المواطن في وقت سابق إلى أن الدفعات المرفوضة تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، بسبب أن حساب المستفيد وقت الإيداع لم يكن نشطًا.

ولاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

لا يمكن إلغاء الاعتراض

وفي سياق متصل أعاد حساب المواطن التأكيد أنه لا توجد خاصية إلغاء الاعتراض.

وأوضح خدمة عملاء حساب المواطن على موقع “تويتر”، أنه يجب أولًا الانتظار حتى يتم الرد على الاعتراض بالقبول أو الرفض.

وفي سياق آخر، شدد حساب المواطن على أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية بدون احتساب الدفعات السابقة، وحسب حالة الاستحقاق التي ستظهر لك إن كنت مستحقًّا سيتم صرف الدعم في 10 أبريل.

وفي وقت سابق، قدم برنامج حساب المواطن شرحًا وافيًا لخطوات تقديم اعتراض على عدم أهلية أحد التابعين لرب الأسرة المؤهل في البرنامج.

وأشار حساب المواطن إلى أنه عند الاعتراض على عدم أهلية أحد التابعين يلزم على رب الأسرة ما يلي:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج ثم قائمة دراسة الأهلية.

الانتقال إلى تفاصيل أهلية التابعين.

معرفة سبب عدم الأهلية.

إرفاق المستندات المطلوبة.

لا يوجد تطبيق للبرنامج

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد مجدداً أنه لا يوجد تطبيق للبرنامج على الهواتف الذكية، كما أنه لا يمكن إلغاء الحساب خلال الوقت الحالي.

جاء ذلك رداً من البرنامج على استفسارات وتساؤلات بعض المستفيدين عبر خدمة عملاء حساب المواطن.

وأوضح حساب المواطن رداً على استفسار مواطن أنه لا يوجد تطبيق لحساب المواطن، والبوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل.







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